LIVE Sinner-De Minaur 6-4 6-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: vittoria autorevole. Prossimo avversario e proiezioni ranking (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA vittoria DI JANNIK Sinner 22:25 Si chiude qui la lunga serata di tennis che ha portato due italiani agli ottavi dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Dopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner avanza al Prossimo turno del torneo iberico. Grazie a tutti per aver seguito la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-De Minaur. Appuntamento a domani con i due giovani alfieri azzurri! Buon proseguimento di serata a tutti gli amici e lettori di OA Sport. 22:24 60% di prime palle giocate da Sinner, che ha trovato il punto nel 70% delle occasioni. Quattro le palle break offerte dall’azzurro, che ha ceduto due volte il servizio nel rocambolesco primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI JANNIK22:25 Si chiude qui la lunga serata di tennis che ha portato due italiani agli ottavi dell’ATP Masters 1000 di. Dopo Lorenzo Musetti anche Jannikavanza alturno del torneo iberico. Grazie a tutti per aver seguito latestuale di-De. Appuntamento a domani con i due giovani alfieri azzurri! Buon proseguimento di serata a tutti gli amici e lettori di OA Sport. 22:24 60% di prime palle giocate da, che ha trovato il punto nel 70% delle occasioni. Quattro le palle break offerte dall’azzurro, che ha ceduto due volte il servizio nel rocambolesco primo ...

