L’album con cui i Beatles raggiunsero quasi la perfezione artistica

The Beatles "Revolver" – 1966 "Revolver", considerato da molti critici e fan il miglior album in assoluto dei Beatles, è il ponte che collega "Rubber Soul", L'album in cui cominciano a prender possesso delle potenzialità dello studio e a comporre andando in tante direzioni diverse, con quello che è – per varietà, visionarietà e complessità quello più compiuto, "Sgt. Pepper". Tre album in tre anni nei quali i Beatles vanno verso il futuro a una velocità elettrizzante e con una fantasia da fantascienza musicale. Sono gli album, ed è il periodo, in cui la macchina viaggia a pieno regime, in cui sono davvero concentrati su un solo obiettivo, spostare in avanti la nozione di musica rock, e del concetto di 33 giri. La sensazione che emana questo album in particolare è di essere totalmente immersi nell'essere un'unità, ...

