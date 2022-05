Lady Musso minacciata: «Pensavo Bergamo fosse tranquilla…» (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Lo sfogo della ragazza che poi chiede scusa Anna Ariaudo, fidanzata del portiere dell’Atalanta Juan Musso, ha denunciato quanto accadutole in mattinata a Bergamo: «Non voglio nemmeno commentare. Stamattina a Bergamo un uomo sulla mezza età è uscito dalla macchina dicendomi ‘io ti spacco la faccia’ perché ero ferma ad un semaforo avendo sbagliato strada (con tutto lo spazio per passarmi vicino, ovviamente non bloccavo nessun passaggio) ora giuro che ho vissuto a Genova nei quartieri per studenti fuori sede e mai mai mai nulla del genere mi era successo. Ora, al di là del fatto che sono incinta. Ma un uomo di 50/60 anni che sfida fisicamente una donna di 24? E io che la Pensavo una città tranquilla. Complimenti alla civiltà». La 24enne incinta ha poi Ci tenevo ancora a ringraziare di cuore per tutti i messaggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Lo sfogo della ragazza che poi chiede scusa Anna Ariaudo, fidanzata del portiere dell’Atalanta Juan, ha denunciato quanto accadutole in mattinata a: «Non voglio nemmeno commentare. Stamattina aun uomo sulla mezza età è uscito dalla macchina dicendomi ‘io ti spacco la faccia’ perché ero ferma ad un semaforo avendo sbagliato strada (con tutto lo spazio per passarmi vicino, ovviamente non bloccavo nessun passaggio) ora giuro che ho vissuto a Genova nei quartieri per studenti fuori sede e mai mai mai nulla del genere mi era successo. Ora, al di là del fatto che sono incinta. Ma un uomo di 50/60 anni che sfida fisicamente una donna di 24? E io che launa città tranquilla. Complimenti alla civiltà». La 24enne incinta ha poi Ci tenevo ancora a ringraziare di cuore per tutti i messaggi ...

