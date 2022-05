Impresa del Foggia, passa anche il Monopoli Calcio serie C: secondo turno playoff girone C (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bove al quarto d’ora del primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa dell’Avellino. Nella ripresa il Foggia ha pareggiato all’11’ con Merola, poi Nicolao ha segnato il gol dell’1-2 che consente ai rossoneri pugliesi accedere ai playoff nazionali, ottavi di finale, per la promozione in serie B. Ci arriva anche il Monopoli che grazie all’1-0 di stasera (Nobile su rigore nel finale di gara) ha eliminato la Virtus Francavilla Fontana. L'articolo Impresa del Foggia, passa anche il Monopoli <small class="subtitle">Calcio serie C: secondo turno playoff girone C</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bove al quarto d’ora del primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa dell’Avellino. Nella ripresa ilha pareggiato all’11’ con Merola, poi Nicolao ha segnato il gol dell’1-2 che consente ai rossoneri pugliesi accedere ainazionali, ottavi di finale, per la promozione inB. Ci arrivailche grazie all’1-0 di stasera (Nobile su rigore nel finale di gara) ha eliminato la Virtus Francavilla Fontana. L'articolodelil C:C proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Impresa del #Foggia, passa anche il #Monopoli. #Calcio serie C, playoff - fisco24_info : Nuova classificazione Ateco 2007 da utilizzare anche negli atti da presentare all’Agenzia delle entrate: In tema di… - RICKDECKARD1962 : @animadellafesta Ho lavorato quasi un anno per un tizio simile: miliardario con la terza media. L'essenza più pura… - duiliobiella : RT @LaVeritaWeb: I pensatori del Belpaese hanno fatto la storia della cultura mondiale, però recuperare le loro opere è una vera impresa. S… - Alesi_de : @AnacletoOwl @mariannaaprile Infatti il famoso rischio di impresa non é per tutti ma in tantissimi non vedono l ora… -