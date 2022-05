Il Giro d'Italia della Csr fa tappa a Bolzano, focus sul clima (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Fare rete per il clima. Questo il titolo della tappa del Giro d'Italia della Csr in programma il 9 maggio 2022 alla Libera Università di Bolzano. L'incontro, il settimo della rassegna nazionale che ha già toccato Roma, Trieste, Messina, Bologna, Ivrea e Vicenza, è organizzato da Il Salone della Csr e dell'Innovazione sociale in collaborazione con il polo universitario bolzanino e con Coopbund, Cooperdolomiti, Fraunhofer Italia e Facilitalab. La partecipazione è possibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone. “Il ruolo che imprese, istituzioni, cittadini possono avere per combattere la crisi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Fare rete per il. Questo il titolodeld'Csr in programma il 9 maggio 2022 alla Libera Università di. L'incontro, il settimorassegna nazionale che ha già toccato Roma, Trieste, Messina, Bologna, Ivrea e Vicenza, è organizzato da Il SaloneCsr e dell'Innovazione sociale in collaborazione con il polo universitario bolzanino e con Coopbund, Cooperdolomiti, Fraunhofere Facilitalab. La partecipazione è possibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone. “Il ruolo che imprese, istituzioni, cittadini possono avere per combattere la crisi ...

