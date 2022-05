Advertising

Italian_maestr0 : @faberskj @Anila_Ballata @Luna_di_Venezia Intanto i russi lanciano missili, eh... - mirko_ita_eu : Ma che li invitano a fare a questi giornalisti/esponenti russi che alla fine dicono tutti la stessa cosa? Ma poi st… - voceditalia : I russi lanciano l’assalto finale ad Azovstal - telodogratis : Quadrante: I russi lanciano da terra un attacco alle acciaierie di Mariupol - laregione : Mariupol, i russi lanciano l’assalto finale ad Azovstal -

"Un potente assalto al territorio dello stabilimento Azovstal con l'appoggio di mezzi corazzati, carri armati, tentativi di sbarco e un gran numero di fanti". Forse, quello decisivo. Dopo l'...E il'assalto finale all'Azovstal. Visita del leader separatista Pushilin, primo funzionario filorusso ad andare a Mariupol. Sei stazioni ferroviarie sono state colpite ieri sera in ...Questo articolo non è firmato a tutela del nostro inviato a Mosca, dopo l'approvazione di leggi contro la libertà di stampa in Russia Nessun entusiasmo e “un miscuglio di emozioni” che vanno dalla ...Forse, quello decisivo. Dopo l'evacuazione dei primi convogli di civili verso Zaporizhzhia, le forze russe hanno ripreso la loro offensiva per assumere il controllo dell'acciaieria, ultima ...