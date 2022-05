Guerra in Ucraina, perché le casse del Cremlino non sono ancora a secco? Mosca mette sul tavolo altri 112 miliardi anticrisi (Di mercoledì 4 maggio 2022) A marzo, il primo mese di Guerra, la spesa del governo federale russo è aumentata del 37% rispetto all'anno precedente, ma questa crescita è stata quasi compensata dai ricavi di petrolio e gas Leggi su lastampa (Di mercoledì 4 maggio 2022) A marzo, il primo mese di, la spesa del governo federale russo è aumentata del 37% rispetto all'anno precedente, ma questa crescita è stata quasi compensata dai ricavi di petrolio e gas

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - consuelocamb : RT @ediemilia: La Von der Leyen ha annunciato il sesto pacchetto di sanzioni, non ha MAI parlato di trattative diplomatiche, ha annunciato… - zagor70 : VOCABOLARIO DELLA DISTOPIA 'Amico dell'Ucraina: si dice di colui che (politico, analista, giornalista ecc..) vuole… -