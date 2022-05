Frosinone | Romina De Cesare uccisa con 15 coltellate | l' ex ha confessato

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Donna: fermato il compagno Roma, 4 maggio 2022 - Prima le ha stretto le mani al collo e poi l'ha finita con diverse. Non ha avuto scampo in quella morsa di violenza ...

Non ha avuto scampo in quella morsa di violenzaDe Cesare , 36 anni, uccisa dall'ex fidanzato reo confesso Pietro Ialongo, ieri 3 maggio a. L'uomo oggi ha confessato e spiegato quel ...Soltanto qualche ora prima, a, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 36 anni,De Cesare, uccisa con diverse coltellate. Il cadavere è stato scoperto dopo una ...E’ arrivata la confessione di Pietro Ialongo, è stato lui ad uccidere l’ex compagna Romina De Cesare. Proseguono le indagini da parte delle Procure di Latina e Frosinone per capire il movente che ha ...Omicidio volontario aggravato. Questa l’accusa di cui dovrà rispondere Pietro Ialongo, l'uomo che ha ucciso la ex fidanzata, Romina De Cesare, 36 anni, a Frosinone dopo averla strangolata e finita con ...