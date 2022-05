Fino all’inizio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La violenza ha preso il sopravvento come unica forma di azione pubblica ormai possibile. Nell’ucronia tratteggiata da Alessandro Busi in , non importa quale sia la causa, il messaggio da imporre: le bombe esplodono in tutte le città del mondo, sconquassando le vite, le timeline dei social media, il susseguirsi di agenzie stampa. Chiunque può essere la bomba di chiunque altro, in un isterico e incontrollato sospetto reciproco che genera attrito nelle relazioni personali e nelle relazioni più formali e istituzionalizzate: “Viviamo in un tempo che non si può prendere con leggerezza” e in cui la normalità è quella di “metodi un po’ duri per verificare la buona fede delle persone”. Se “siamo le storie che ci raccontiamo di noi stessi”, nel dedalo di bivi disegnato da Busi tutti hanno imparato a punteggiare la propria vicenda con la morte sempre possibile sotto la gragnuola di chiodi e ...