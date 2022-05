“Finalmente sposa” Manuela Arcuri | l’annuncio è ufficiale e bellissimo | quando dove e con chi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022), fiori d’arancio in arrivo. La notizia corre veloce nel web tra i fan che non aspettavano altro se non di vedere la diva della televisione italiana coronare il sogno di una vita intera. Nozze in vista dopo tanta attesa, ed è l’attrice in persona a rivelare ogni dettaglio del lieto evento.ormai prossima a festeggiare il lieto evento in abito dae al cospetto degli invitati proprio nella stessa location scelta da altri Vip. Stiamo parlando del castello scelto da Tom Cruise e Katie Holmes così come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine” ha confidatoal settimanale Chi. Nozze tanto attese che non potevano che essere onorate al ...