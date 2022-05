(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. -(Adnkronos) - "Un di 75base non è qualcosa che il comitato di politica monetaria sta prendendo seriamente in considerazione. Abbiamo spiegato che, supponendo che le condizioni economiche e finanziarie si evolvano in modo coerente con le nostre aspettative, c'è un ampio consenso nel Comitato su ulteriori 50di base nei due prossimi incontri". Anche se "le decisioni le prenderemo nelle riunioni ovviamente". Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome, in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria,

AGI - L'inflazione negli Stati Uniti è 'davvero troppo alta' ed è necessario 'muoversi speditamente' per ridurla. Lo ha detto il presidente della, Jerome, che ha aperto la sua conferenza stampa sottolineando di volersi 'rivolgere direttamente al popolo americano'. Nel suo discorso ha poi specificato come 'l'invasione russa in Ucraina ...MILANO - Giornata di attesa per i mercati, che aspettano le decisioni di politica monetaria della. Stasera in conferenza stampa parlerà il presidente Jerome, gli osservatori sono concordi sull'annuncio di un rialzo di 50 punti base per il tasso di riferimento, come già anticipato dal ... Fed: Powell, 'non pensiamo a aumenti tassi da 75 punti' Care lettrici e cari lettori, Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo ...La Fed alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale ... ha spiegato il presidente della Banca centrale americana, Jerome Powell.