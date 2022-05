Draghi gela tutti: “Non siamo d’accordo con il superbonus 110%” (Di mercoledì 4 maggio 2022) STRASBURGO – Draghi gela tutti. Ecco le sue parole: “Il nostro governo è nato come governo ecologico” ma “possiamo non essere d’accordo sul super bonus del 110% e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento” con il quale “il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi esulta per il G20: “È stato un successo” Salvini tira dritto e rilancia il supergruppo Ue: “Decido io la linea” Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) STRASBURGO –. Ecco le sue parole: “Il nostro governo è nato come governo ecologico” ma “posnon esseresul super bonus dele nonsulla validità di questo provvedimento” con il quale “il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::esulta per il G20: “È stato un successo” Salvini tira dritto e rilancia il supergruppo Ue: “Decido io la linea”sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Per Tajani “deve restare a Palazzo ...

