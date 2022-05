Ddl Zan, il Pd ci riprova e ripresenta il testo in Senato. Letta cede e apre alle modifiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Pd ci riprova sul fronte dei diritti. I dem, a sei mesi dalla sonora bocciatura del ddl Zan in Senato, ripresentano a palazzo Madama lo stesso provvedimento contro l'omotransfobia, approvato dalla Camera e poi naufragato. "Sappiamo che questo testo è stato bocciato, ma il nostro obiettivo non è piantare una bandiera - assicura Enrico Letta. - Riteniamo che sia possibile e doveroso entro la fine di questa legislatura. Credo sarebbe una sconfitta se chiudessimo senza aver portato a termine l'approvazione di questo provvedimento". Il segretario dem apre anche ad "alcune modifiche" ma, sottolinea, "che siano in grado di mantenere il senso fondamentale e importante della legge". Il senso dell'iniziativa, spiegano Simona Malpezzi, Monica Cirinnà e lo stesso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Pd cisul fronte dei diritti. I dem, a sei mesi dalla sonora bocciatura del ddl Zan inno a palazzo Madama lo stesso provvedimento contro l'omotransfobia, approvato dalla Camera e poi naufragato. "Sappiamo che questoè stato bocciato, ma il nostro obiettivo non è piantare una bandiera - assicura Enrico. - Riteniamo che sia possibile e doveroso entro la fine di questa legislatura. Credo sarebbe una sconfitta se chiudessimo senza aver portato a termine l'approvazione di questo provvedimento". Il segretario demanche ad "alcune" ma, sottolinea, "che siano in grado di mantenere il senso fondamentale e importante della legge". Il senso dell'iniziativa, spiegano Simona Malpezzi, Monica Cirinnà e lo stesso ...

