Corona virus: Italia, 1187070 attualmente positivi a test (-18032 in un giorno) con 164041 decessi (152) e 15282800 guariti (60381). Totale di 16633911 casi (47039) Dati della protezione civile: effettuati 335275 tamponi (Di mercoledì 4 maggio 2022)

