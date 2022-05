Chiara Ferragni | una ragazza scrive la tesina di terza media su di lei | l’imprenditrice digitale la vede su TikTok e reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Più di 1.4 milioni di visualizzazioni e 200.000 like per la risposta diad unache ha scritto unasu di lei. “Oggi vi propongo lasu“,inizia il video dellaseguita da 65.600 follower su. I collegamenti per le diverse materie sono i seguenti: per storia “gli anni 80 con la nascita di Internet”. In arte “Klimt e le tre età della donna”, per scienze “la riproduzione poiché lei è mamma e influencer”. In tecnologia “la comunicazione e i mass”, in educazione civica “l’obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica. Chi più di lei?”. E ancora in inglese “la brexit”, in geografia “l’America....