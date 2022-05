Atalanta, riscatto Demiral: la Dea ha preso una decisione. Le ultime (Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato Atalanta: il club nerazzurro avrebbero preso una decisione in merito al riscatto di Demiral dalla Juventus L’Atalanta ha preso una decisione su Merih Demiral. Il club orobico eserciterà il diritto di riscatto presente nell’accordo con la Juventus. La Dea ha già versato 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e ora pagherà una parte fissa di 20 milioni di euro alla Juve più altri eventuali bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato: il club nerazzurro avrebberounain merito aldidalla Juventus L’haunasu Merih. Il club orobico eserciterà il diritto dipresente nell’accordo con la Juventus. La Dea ha già versato 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e ora pagherà una parte fissa di 20 milioni di euro alla Juve più altri eventuali bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

