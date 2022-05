Amber Heard: "Sapevo chi era Johnny Depp prima di conoscerlo ma non ero una sua fan" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Amber Heard, testimoniando per la prima volta durante il processo per la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp, ha rivelato di non essere mai stata una sua fan. Amber Heard è stata chiamata a testimoniare per la prima volta dai suoi avvocati durante il processo per la causa per diffamazione intentata dal suo ex marito Johnny Depp: rispondendo ad una domanda l'attrice ha confessato che, prima di conoscerlo, non è mai stata una fan della star di Pirati dei Caraibi. "Sapevo chi fosse ma non ero un fan del suo lavoro. Non lo conoscevo, ma Sapevo chi era ovviamente. Sapevo che era una delle persone più famose al mondo", ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022), testimoniando per lavolta durante il processo per la causa per diffamazione intentata da, ha rivelato di non essere mai stata una sua fan.è stata chiamata a testimoniare per lavolta dai suoi avvocati durante il processo per la causa per diffamazione intentata dal suo ex marito: rispondendo ad una domanda l'attrice ha confessato che,di, non è mai stata una fan della star di Pirati dei Caraibi. "chi fosse ma non ero un fan del suo lavoro. Non lo conoscevo, machi era ovviamente.che era una delle persone più famose al mondo", ha ...

