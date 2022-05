Aborto | se negli Usa passa la bozza si torna a 50 anni fa | i nostri corpi sono ancora calpestati

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha intenzione di ribaltare una storica sentenza del ’73 in favore del diritto all’su cui si è basata per decenni la tutela costituzionale dell’interruzione volontaria di gravidanzaUsa. O almeno così pare dallafirmata dal giudice repubblicano Samuel Alito e trapelata ieri sul sito americano Politico. Il caso Roe vs Wade, che in queste ore èto sulla bocca di tutti, è stato tra i più esaminati al mondo in materia di bioetica e giurisprudenza; fino alla sentenza del ’73 solo un terzo degli Stati Uniti aveva in vigore leggi che consentivano l’in alcuni casi. La storia di Jane Roe (in realtà il suo nome era Norma McCorvey) e il processo contro le istituzioni del Texas (rappresentate dall’avvocato Wade che completa il nome della sentenza) ...

Così la presidente del Movimento per la vita, Marina Casini, commenta l'eventualità di una stretta sull'Usa, dove la Corte Suprema potrebbe essere in procinto di ribaltare la storica ... In quell'anno l'età media per le donneStati Uniti al momento del primo matrimonio era di poco inferiore ai 21 anni. Il 25 per cento delle donne con diploma di scuola superiore tra i 18 e i 24 ... L'aborto è legale negli Stati Uniti da quando la Corte Suprema ha stabilito nel 1973 che lo Stato non ha il diritto d'intervenire nella decisione di una donna sulla sua gravidanza.