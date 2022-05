Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 3 05 22

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 maggio 2022) Mamma mia, amici, non so voi ma io con le puntate didedicate alle sfilate provo sentimenti contrastanti. Da una parte sono ipnotiche e non riesco a non guardarle perché voglio vedere fin dove ci si può spingere, dall’altro lato, però, soffro terribilmente di second hand embarrassment e passo il 90% del tempo a coprirmi gli occhi, nascondere la testa dietro lo schermo del pc, rifugiarmi sotto la scrivania. Io provo davvero un malessere fisico, vi giuro, mi imbarazzo al punto tale da diventare rossa e iniziare a dire ‘lalalalalalala‘ a voce alta per coprire il suono della scena che sta andando in onda, cioè da una parte avrei bisogno di un antidoto alle sfilate di, dall’altra parte ne sono terribilmente attratta, è tipo come gli horror, da una parte me la faccio sotto e so che inizierò a ...