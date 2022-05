Ultime Notizie – Johnson al Parlamento di Kiev: “Ucraina vincerà e sarà libera” (Di martedì 3 maggio 2022) Nella guerra contro la Russia “l’Ucraina vincerà, l’Ucraina sarà libera“. Lo ha scandito il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. “Questa è l’ora più bella dell’Ucraina – ha affermato il premier britannico – che sarà ricordata e raccontata alle generazioni future”,. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 3 maggio 2022) Nella guerra contro la Russia “l’, l’“. Lo ha scandito il primo ministro britannico, Boris, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna Rada, ilucraino. “Questa è l’ora più bella dell’– ha affermato il premier britannico – chericordata e raccontata alle generazioni future”,. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

