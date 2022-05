Stretta su Petrocelli, verso le dimissioni di massa in Commissione Esteri contro il presidente filo-Putin: c’è anche Salvini (Di martedì 3 maggio 2022) «Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti che la rappresentino in Parlamento». Così questa mattina il senatore Vito Petrocelli spiegava su Twitter la sua scelta di rimanere ben saldo al suo posto di presidente della Commissione Esteri. Sfiduciato dal Movimento 5 Stelle in cui è stato eletto, criticato da governo e colleghi dopo aver chiarito le sue posizioni filorusse, Petrocelli aveva portato la Commissione Esteri in un pantano. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato anche una serie di riunioni per capire come fare a rimuovere un presidente di Commissione che non è più sostenuto dalla ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) «Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti che la rappresentino in Parlamento». Così questa mattina il senatore Vitospiegava su Twitter la sua scelta di rimanere ben saldo al suo posto didella. Sfiduciato dal Movimento 5 Stelle in cui è stato eletto, criticato da governo e colleghi dopo aver chiarito le sue posizionirusse,aveva portato lain un pantano. Ladel Senato Elisabetta Casellati ha convocatouna serie di riunioni per capire come fare a rimuovere undiche non è più sostenuto dalla ...

