Stefania Orlando, qualcuno la guarda con gli occhi dell’amore | “Scappatella” spagnola (Di martedì 3 maggio 2022) La showgirl si è concessa qualche giorno di relax in Spagna, insieme ad una persona speciale: qualcuno che la guarda con gli occhi dell’amore. Stefania Orlando è una nota showgirl. Il suo debutto in televisione risale ai primi anni Novanta come valletta nella trasmissione “Sì o no?”, la quale ha riscosso un grande successo, passando dalla fascia pomeridiana a quella preserale. Stefania Orlando, gli occhi dell’amore Web SourceÈ poi passata in Rai, sempre come valletta, nel varietà “Scommettiamo che…?” condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. In seguito è approdata nello storico programma “I fatti vostri”, seguito da “Il lotto alle otto” e “Piazza grande”. Nel frattempo, si è avvicinata al mondo della musica, ... Leggi su newstv (Di martedì 3 maggio 2022) La showgirl si è concessa qualche giorno di relax in Spagna, insieme ad una persona speciale:che lacon gliè una nota showgirl. Il suo debutto in televisione risale ai primi anni Novanta come valletta nella trasmissione “Sì o no?”, la quale ha riscosso un grande successo, passando dalla fascia pomeridiana a quella preserale., gliWeb SourceÈ poi passata in Rai, sempre come valletta, nel varietà “Scommettiamo che…?” condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. In seguito è approdata nello storico programma “I fatti vostri”, seguito da “Il lotto alle otto” e “Piazza grande”. Nel frattempo, si è avvicinata al mondo della musica, ...

Advertising

TvTalk_Rai : Si ricongiunge in tv la coppia di amici Stefania Orlando & Tommaso Zorzi. Oggi la conduttrice sarà ospite di… - TvTalk_Rai : Una grande puntata! Ospiti Francesco Giorgino, Maria Cuffaro, Valerio Lundini, Beppe Convertini, Marco Frittella, P… - mrmcbg : RT @dea_channel: la divina Stefania Orlando in total white ???????????????? - MarziaCarlino : Questa bionda sarà Stefania Orlando?! #orlandera?? - gabrielsniceass : no vabbè catia franchi ispirata a stefania orlando -