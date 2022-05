“Speculazione ipocrita”. Scatta lo scontro tra la Mikhelidze e il sociologo De Masi sui “putiniani” (Di martedì 3 maggio 2022) La protesta-spettacolo 'PACE proibita' di Michele Santoro, che va in scena al teatro Ghione di Roma, con l'obiettivo di protestare contro la guerra in Ucraina accende lo scontro fra il sociologo del lavoro Domenico De Masi e Nona Mikhelidze, politologa e ricercatrice georgiana presso l'Istituto Affari Internazionali. “Da Santoro c'è una Speculazione ipocrita sugli accordi di Minsk. Santoro deve sapere che anche la Russia aveva degli obblighi per garantire le elezioni”. Le parole della Mikhelidze scatenano il sociologo vicino al Movimento 5 Stelle: “Appena si dice qualcosa che in qualche modo cerchi di ristabilire la verità, non dico qualcosa che scagioni Vladimir Putin, immediatamente si è accusati di essere putiniani. Io non lo ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) La protesta-spettacolo 'PACE proibita' di Michele Santoro, che va in scena al teatro Ghione di Roma, con l'obiettivo di protestare contro la guerra in Ucraina accende lofra ildel lavoro Domenico Dee Nona, politologa e ricercatrice georgiana presso l'Istituto Affari Internazionali. “Da Santoro c'è unasugli accordi di Minsk. Santoro deve sapere che anche la Russia aveva degli obblighi per garantire le elezioni”. Le parole dellascatenano ilvicino al Movimento 5 Stelle: “Appena si dice qualcosa che in qualche modo cerchi di ristabilire la verità, non dico qualcosa che scagioni Vladimir Putin, immediatamente si è accusati di essere. Io non lo ...

