Per alcuni si tratta di una navicella aliena inabissata… Ecco cos’è (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano a svilupparsi strane tesi interpretative per spiegare la vera natura dell’anomalia del Mar Baltico. Una struttura immensa, scoperta nel 2011 a più di novanta metri di profondità. Di cosa si tratta? Siamo al cospetto di una semplice roccia, di un sottomarino arenato o, come molti sospettano, di una navicella aliena inabissata? C’è chi ha parlato di un sottomarino nazista. Chi di un UFO o di una meteora. E c’è poi chi sostiene che sia solo una grande roccia… Ecco dove è stato trovato l’oggetto misterioso sommerso, a largo della Finlandia… (wikipedia) – curiosauro.itUna navicella aliena inabissata nel Mar Baltico L’anomalia è stata scoperta da una squadra di cacciatori di relitti e tesori perduti: l’Ocean X Team. Questi ricercatori, nel 2011, rintracciarono un enorme oggetto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano a svilupparsi strane tesi interpretative per spiegare la vera natura dell’anomalia del Mar Baltico. Una struttura immensa, scoperta nel 2011 a più di novanta metri di profondità. Di cosa si? Siamo al cospetto di una semplice roccia, di un sottomarino arenato o, come molti sospettano, di unainabissata? C’è chi ha parlato di un sottomarino nazista. Chi di un UFO o di una meteora. E c’è poi chi sostiene che sia solo una grande roccia…dove è stato trovato l’oggetto misterioso sommerso, a largo della Finlandia… (wikipedia) – curiosauro.itUnainabissata nel Mar Baltico L’anomalia è stata scoperta da una squadra di cacciatori di relitti e tesori perduti: l’Ocean X Team. Questi ricercatori, nel 2011, rintracciarono un enorme oggetto ...

Advertising

forumJuventus : Bonucci a #Supertele: 'C'è rammarico per alcuni punti persi che ci avrebbero portato a lottare per lo scudetto, ma… - chetempochefa : 'Il coraggio di dire grazie' Rivediamo il commovente omaggio di alcuni grandi attori alle targhe che commemorano c… - borghi_claudio : Vedo che anche oggi girano cretinate sulla PROPOSTA fatta da alcuni miei colleghi (nb, per capirsi, quasi tutti che… - paolo56131718 : @theciosaz @ManuelTucci2 @Gianuvola @lauraboldrini In alcuni stati ci sono proposte per “l’aborto post natale” e, v… - OnlyHipStarr : Di alcuni qui sopra, veramente mi fa paura. Cioè a volte le cose non passano nemmeno per il cervello, non è che ci… -