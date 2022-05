Massimiliano Caroletti dall’ospedale: “Ho creduto che Eva fosse morta” (Di martedì 3 maggio 2022) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 3 maggio 2022, Barbara d’Urso si è collegata in diretta dall’ospedale dove sono ricoverati Massimiliano Caroletti ed Eva Henger. Le condizioni di salute dell’imprenditore, sono abbastanza buone, non dovrà essere operato mentre Eva, come ha raccontato la stessa attrice nella diretta di Canale 5 di oggi, ha ancora un lungo percorso davanti prima di guarire. Doveva essere operata oggi ma purtroppo le sue condizioni non lo permettono, al momento infatti è troppo debole. Sono felici però di essere insieme nello stesso ospedale, nonostante tutto. L’imprenditore, parlando con Barbara d’Urso, ripercorre quei drammatici momenti. Il racconto di Massimiliano Caroletti a Pomeriggio 5 “Io intanto ribadisco che noi stavamo andando in macchina in questa strada di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 maggio 2022) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 3 maggio 2022, Barbara d’Urso si è collegata in direttadove sono ricoveratied Eva Henger. Le condizioni di salute dell’imprenditore, sono abbastanza buone, non dovrà essere operato mentre Eva, come ha raccontato la stessa attrice nella diretta di Canale 5 di oggi, ha ancora un lungo percorso davanti prima di guarire. Doveva essere operata oggi ma purtroppo le sue condizioni non lo permettono, al momento infatti è troppo debole. Sono felici però di essere insieme nello stesso ospedale, nonostante tutto. L’imprenditore, parlando con Barbara d’Urso, ripercorre quei drammatici momenti. Il racconto dia Pomeriggio 5 “Io intanto ribadisco che noi stavamo andando in macchina in questa strada di ...

