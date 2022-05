Lucia Bramieri | con l’ago al braccio | “stavo male da mesi e ora…”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 3 maggio 2022)ed il suo momento più difficile. Un nome noto, un volto amato e conosciuto, in certe situazioni come si deve comportare, tenersi tutto dentro o confessarlo pubblicamente? Lei ha scelto di parlarne e le sue parole non possono lasciarci indifferenti… Nell’epoca dei social, dove tutto viene raccontato e pubblicato senza reticenze né omissioni, sembra che non vi sia più quell’angolo solitamente definito come “privato”. La vita, quotidianamente, a turno e pressoché a tutti, presenta il suo conto doloroso, la sua faccia più dura e spietata.-Altranotizia (Fonte: Google)E quando arrivano quei momenti proprio i social possono trasformarsi in uno spazio dove vengono confessate anche le proprie paure, nella quasi speranza di poterle condividere con l’infinita piazza del web. Tra ...