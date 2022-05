Fedez | al Met Gala l' incontro con la top model Gigi Hadid | la sua reazione è fa impazzire i fan

Advertising

Fedez : Il mio Met Gala #MetGala - oidocroppp : @fedez devi svelare al mondo intero cosa fanno i vip dentro al met gala, una partita a briscola, la tombola? - giuliaaal1 : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala - _susanna3 : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala - luvrxmanxff : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala -

Commenta per primo IlGala è andato in archivio anche in questo 2022, ma il red carpet di presentazione dell'evento ha ... Chiara Ferragni in total black con, Kim Karadashian che ha scelto un ...Reazioni virali .e Chiara Ferragni sono statai ospiti la scorsa notte delGala 2022 , uno degli eventi fashion in assoluto più seguiti e amati al mondo . Entrambi i ferragnez hanno sfilato sul prestigioso ...Fedez non ha mai nascosto di avere "un debole" per Gigi Hadid ...Reazioni virali. Fedez e Chiara Ferragni sono statai ospiti la scorsa notte del Met Gala 2022, uno degli eventi fashion in assoluto più seguiti e amati al mondo. Entrambi i ferragnez hanno sfilato sul ...