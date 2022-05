Fare scuola in realtà aumentata (Di martedì 3 maggio 2022) Lo propone Microsoft per ripensare i modelli educativi dopo la pandemia, favorendo le attività di collaborazione in classe grazie alla tecnologia Leggi su wired (Di martedì 3 maggio 2022) Lo propone Microsoft per ripensare i modelli educativi dopo la pandemia, favorendo le attività di collaborazione in classe grazie alla tecnologia

PlosMattia : Scuola italiana è: non fare niente da gennaio ad aprile per poi avere tre verifiche di matematica e due di fisica a maggio - arcdip : RT @ProfPBianchi: Oggi ho presentato alla @triennalemilano le Linee guida per progettare, costruire e abitare le scuole del futuro. Un nuov… - lixus1976 : RT @byoblu: IppocrateOrg lancia una scuola per formare Referenti Territoriali, figure che possano fare da collegamento e coordinamento tra… - sweetlikevaddy : la trasgressività per me è indossare i jeans quando a scuola devi fare educazione fisica - giomareliguria : RT @CathVoicesITA: Spediamo le #mascherine ai ministri #Bianchi e #Speranza: siamo l’unico Paese in #Europa a indossarle a #scuola! @madfo… -