Calcio | passeggiata in famiglia per Mihajlovic

Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Prove di normalità per Sinisa Mihajlovic dopo i 34 giorni di ricovero trascorsi all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove era entrato di nuovo lo scorso 29 marzo per un ciclo di terapie che scongiurassero il ritorno della leucemia. Spetta alla moglie Arianna pubblicare la prima foto, sul suo profilo Instagram. L'immagine di una passeggiata a Roma, nei pressi del Laghetto di Tor di Quinto, con la piccola nipotina (figlia della primogenita Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco). Sotto alla foto la discalia. "La vera ricchezza". Anche se non si è seduto in panchina nelle ultime partite del Bologna, il tecnico serbo ha continuato a guidare la squadra grazie a una postazione di lavoro nella sua stanza di ospedale, con la quale è rimasto a strettissimo contatto con i suoi collaboratori. I problemi di salute ...

