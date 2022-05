Calcio a 5, Serie A: l’Italservice vince la regular season, mischione playoff. Lido di Ostia retrocesso (Di martedì 3 maggio 2022) Nella 28esima giornata della regular season della Serie A 2021-2022 di Calcio a 5, giocata in questo martedì 3 maggio, è letteralmente successo di tutto, fra gol, emozioni e i primi verdetti. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Col successo per 4-7 sul campo della Cormar Polistena, l’Italservice Pesaro si è presa definitivamente la testa di Serie numero uno ai playoff approfittando anche dello 0-0 dell’Olimpus Roma, bloccato da una Came Dosson alla caccia disperata di punti, e del 2-2 del Napoli in casa del Pescara. Risultati questi ultimi due che hanno reso ancor più intricata la corsa playoff considerano anche il 3-3 fra Syn-Bios Petrarca e Ciampino Aniene, il 4-2 del Real San Giuseppe sul CMB Matera e lo 0-3 della Feldi Eboli su ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Nella 28esima giornata delladellaA 2021-2022 dia 5, giocata in questo martedì 3 maggio, è letteralmente successo di tutto, fra gol, emozioni e i primi verdetti. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Col successo per 4-7 sul campo della Cormar Polistena,Pesaro si è presa definitivamente la testa dinumero uno aiapprofittando anche dello 0-0 dell’Olimpus Roma, bloccato da una Came Dosson alla caccia disperata di punti, e del 2-2 del Napoli in casa del Pescara. Risultati questi ultimi due che hanno reso ancor più intricata la corsaconsiderano anche il 3-3 fra Syn-Bios Petrarca e Ciampino Aniene, il 4-2 del Real San Giuseppe sul CMB Matera e lo 0-3 della Feldi Eboli su ...

