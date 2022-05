Cagliari | UFFICIALE | Agostini è il nuovo allenatore | sarà affiancato da due storiche bandiere

Advertising

Ora è: Alessandro Agostini, sino a domenica scorsa tecnico della Primavera, guiderà ilnelle ultime tre giornate di campionato dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Ma non sarà da solo: al ...Autentica bandiera rossoblù, Agostini con ilha collezionato da calciatore 298 presenze nell'arco di 9 stagioni. Ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili del Club: durante la ...L'avventura di Walter Mazzarri alla guida del Cagliari si è conclusa ufficialmente e la società ha deciso di affidare le sorti del team sardo, durante questo finale del campionato di Serie A, alla ...Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Agostini, che questo pomeriggio sarà in campo ad Asseminello per dirigere la ripresa degli allenamenti.