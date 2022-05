Atalanta | Pasalic evita la débacle | ma la crisi non conosce fine

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 maggio 2022) Niente da fare, anche a questo giro si tratta dell’ ennesima occasione sprecata, gettata alle ortiche. Gli avversari nella lotta europea non brillano, ma l’non ne approfitta mai, continua a rincorrere quasi a vuoto e contro la Salernitana non va oltre l’1-1 finale. Il commento al posticipo della trentacinquesima giornata potrebbe essere molto simile ai report dei post gara delle ultime settimane, un copia e incolla praticamente identico. Un’che risulta appannata sia fisicamente che mentalmente, che fatica con qualsiasi avversario si trova a dover affrontare (soprattutto se queste squadre, nonostante non siano mostri sacri e invalicabi, stanno passando un buon status di forma come Verona, Torino e Salernitana). Una formazione che va costantemente sotto nel punteggio senza avere la forza di completare una rimonta: basti pensare che ...