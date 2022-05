WhatsApp: in arrivo la funzione per utilizzare l’app su dispositivi diversi (Di lunedì 2 maggio 2022) Novità in casa WhatsApp: la possibilità di avere lo stesso account di messaggistica su due smartphone diversi (o su un telefono e un tablet), diventerà realtà. Da tempo, infatti, gli utenti della celebre applicazione richiedono questa funzione che permetterebbe di mantenere il collegamento su due devices differenti ma con lo stesso numero. In pratica si tratterebbe dello stesso meccanismo che già avviene con WhatsApp Web. Fra smartphone e computer, i messaggi delle varie chat vengono sincronizzati e fra un dispositivo e l’altro si mantiene la crittografia end-to-end. Letteralmente “da un estremo all’altro”, quest’ultima è un sistema di comunicazione cifrata, nel quale solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi. Vi raccomandiamo... Twitter si aggiorna: con il ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Novità in casa: la possibilità di avere lo stesso account di messaggistica su due smartphone(o su un telefono e un tablet), diventerà realtà. Da tempo, infatti, gli utenti della celebre applicazione richiedono questache permetterebbe di mantenere il collegamento su due devices differenti ma con lo stesso numero. In pratica si tratterebbe dello stesso meccanismo che già avviene conWeb. Fra smartphone e computer, i messaggi delle varie chat vengono sincronizzati e fra un dispositivo e l’altro si mantiene la crittografia end-to-end. Letteralmente “da un estremo all’altro”, quest’ultima è un sistema di comunicazione cifrata, nel quale solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi. Vi raccomandiamo... Twitter si aggiorna: con il ...

