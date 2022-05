Ucraina, Conte incalza Draghi per stanare Letta: «Si attivi per la pace. Basta fare la comparsa» (Di lunedì 2 maggio 2022) Annuncia un 2023 di riscossa Giuseppe Conte, seppur ad onta di un presente assai avaro di soddisfazioni. Ma questo rientra tra i compiti meno gratificanti di un leader. E Giuseppi tale vuole apparire. «Mi aspetto un Movimento capace di esprimere una grande forza propulsiva per il rinnovamento del quadro politico – dice da ospite di Metropolis su Repubblica.it -. Questa forza il M5S non l’ha persa, la esprimiamo continuamente». E se nessuno se n’è accorto è solo per colpa delle tormentate vicende statutarie. «Siamo stati meno presenti sulla scena politica, ma – assicura l’ex-premier – non ci siamo mai distratti». Sarà. Fatto sta che Conte corre ora disperatamente alla ricerca del tempo perduto. Tanto più che quello che lo separa dalle elezioni politiche è meno di un anno e i sondaggi sono quelli che sono. Conte ospite ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Annuncia un 2023 di riscossa Giuseppe, seppur ad onta di un presente assai avaro di soddisfazioni. Ma questo rientra tra i compiti meno gratificanti di un leader. E Giuseppi tale vuole apparire. «Mi aspetto un Movimento cadi esprimere una grande forza propulsiva per il rinnovamento del quadro politico – dice da ospite di Metropolis su Repubblica.it -. Questa forza il M5S non l’ha persa, la esprimiamo continuamente». E se nessuno se n’è accorto è solo per colpa delle tormentate vicende statutarie. «Siamo stati meno presenti sulla scena politica, ma – assicura l’ex-premier – non ci siamo mai distratti». Sarà. Fatto sta checorre ora disperatamente alla ricerca del tempo perduto. Tanto più che quello che lo separa dalle elezioni politiche è meno di un anno e i sondaggi sono quelli che sono.ospite ...

