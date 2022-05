Serena Mollicone “aggredita in caserma” | il generale Garofano spiega cosa lo dimostrerebbe

(Di lunedì 2 maggio 2022) IlLuciano, ex comandante del Ris di Parma e consulente della famiglia diche la 18enne – uccisa ad Arce nel 2001 – possa essere statainprima di essere spostata sul luogo del ritrovamento.in”: le parole delLucianoL’omicidio di, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è al centro del processo che si celebra in Corte d’Assise a Cassino a carico di 5 imputati: il maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, ex comandante della locale stazione, la ...

infotemporeale : Cassino / Delitto Serena Mollicone, nella prossima udienza l’interrogatorio alla famiglia Mottola [VIDEO] - steocossavella : RT @Sanson538: Caso di Serena Mollicone, il vicecomandante dei carabinieri: «Falsificato l’ordine di servizio» - Sanson538 : Caso di Serena Mollicone, il vicecomandante dei carabinieri: «Falsificato l’ordine di servizio» - infotemporeale : Cassino / Delitto Serena Mollicone: Vincenzo Quatrale chiama in causa il defunto Santino Tuzi [VIDEO] - Luxgraph : Serena Mollicone, «Falsificato l’ordine di servizio dei carabinieri» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

, "ordine di servizio dei carabinieri falsificato"/ Cosa non quadraAll'indomani dell'importante udienza al processo per l'omicidio di, interviene lo zio Antonio, fratello di Guglielmo, il padre della ragazza uccisa morto senza avere giustizia. Sono arrivate, infatti, importanti conferme all'ipotesi dell'accusa sulla ...Franco e Annamaria interverranno già dall’udienza di venerdì prossimo nel processo che li vede quali principali imputati per la morte di Serena Mollicone. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla ...I tre componenti della famiglia Mottola, l’ex maresciallo dei carabinieri Franco, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, tutti sotto processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di ...