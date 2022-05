Preghiera della sera 2 Maggio 2022: “Donami un segno della Tua benevolenza” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Donami un segno della Tua benevolenza”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 2 maggio 2022) “unTua”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria.

