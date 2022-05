Oscar Isaac: "Non rinnego X-Men: Apocalisse, amavo il personaggio" (Di lunedì 2 maggio 2022) L'attore Oscar Isaac è tornato a parlare dell'esperienza negativa vissuta sul set del film X-Men: Apocalisse, film diretto da Bryan Singer. Oscar Isaac è tornato a parlare del film X-Men: Apocalisse, dopo aver in passato aver dichiarato che si è trattata di un'esperienza "atroce". La star di Moon Knight, tuttavia, non ha intenzione di "rinnegare" il progetto diretto da Bryan Singer nel 2016. In un'intervista rilasciata a The New York Times, Oscar Isaac ha dichiarato: "No, non lo rinnego. So esattamente cosa volevo realizzare quando sono andato a girare X-Men: Apocalisse e perché". L'attore ha continuato: "C'erano questi fantastici attori coinvolti con cui volevo realmente lavorare: James McAvoy, Michael Fassbender e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 maggio 2022) L'attoreè tornato a parlare dell'esperienza negativa vissuta sul set del film X-Men:, film diretto da Bryan Singer.è tornato a parlare del film X-Men:, dopo aver in passato aver dichiarato che si è trattata di un'esperienza "atroce". La star di Moon Knight, tuttavia, non ha intenzione di "rinnegare" il progetto diretto da Bryan Singer nel 2016. In un'intervista rilasciata a The New York Times,ha dichiarato: "No, non lo. So esattamente cosa volevo realizzare quando sono andato a girare X-Men:e perché". L'attore ha continuato: "C'erano questi fantastici attori coinvolti con cui volevo realmente lavorare: James McAvoy, Michael Fassbender e ...

