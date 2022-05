Moto2, Ai Ogura da 10 e lode: le pagelle di Jerez - News (Di lunedì 2 maggio 2022) Per la quinta volta su sei gare fin qui disputate la Moto2 celebra un vincitore diverso, in una stagione in cui si sono instaurati nuovi equilibri rispetto alle annate passate, come dimostra il fatto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022) Per la quinta volta su sei gare fin qui disputate lacelebra un vincitore diverso, in una stagione in cui si sono instaurati nuovi equilibri rispetto alle annate passate, come dimostra il fatto ...

AleColumn99 : Io penso: Yamaha uguale, KTM uguale, Honda molla Pol e prende Mir, Aprilia forse molla Viñales e prende Rins, LCR p… - Flaccomen : RT @AlessioPiana130: La famiglia Ogura in tre anni vede Ai vincere in #Moto2 allo #SpanishGP e sua sorella Karen al 5° posto assoluto e mig… - AlessioPiana130 : La famiglia Ogura in tre anni vede Ai vincere in #Moto2 allo #SpanishGP e sua sorella Karen al 5° posto assoluto e… - bird_2746810 : RT @circuitodejerez: Moto2 Race 1. #79 Ai OGURA 2. #40 Aron CANET 3. #14 Tony ARBOLINO #SpanishGP #turismojerez #diputaciondecadiz #anda… - Sudra2Nikodemus : RT @tempodotco: Moto2 Jerez: Ai Ogura Juara, Rider Pertamina P7 -