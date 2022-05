Miracolo a Napoli, la piccola Aurora riceve un cuore nuovo dopo 8 mesi di attesa (Di lunedì 2 maggio 2022) dopo 8 mesi finalmente Aurora ha un cuore nuovo. La piccola di 10 anni di San Felice a Cancello, provincia di Caserta, nella giornata di ieri 1 maggio, è stata operata presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. L’operazione è riuscita. La bambina adesso è ricoverata nel reparto di terapia intensiva per il fisiologico decorso post operatorio. L’intervento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 maggio 2022)finalmenteha un. Ladi 10 anni di San Felice a Cancello, provincia di Caserta, nella giornata di ieri 1 maggio, è stata operata presso l’Ospedale Monaldi di. L’operazione è riuscita. La bambina adesso è ricoverata nel reparto di terapia intensiva per il fisiologico decorso post operatorio. L’intervento L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

