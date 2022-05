LIVE Sinner-Paul, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’altoatesino debutta alla Caja Magica (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-BASILASHVILI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA 11:30 Buongiorno a tutti i lettori, e benvenuti a questa prima DIRETTA LIVE di giornata dai campi della Caja Magica di Madrid: c’è Jannik Sinner pronto a scendere in campo con l’americano Tommy Paul. Il tabellone – La giornata di ieri Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul. Si gioca all’interno dell’Estadio Manolo Santana, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BASILASHVILI LADI MUSETTI-IVASHKA 11:30 Buongiorno a tutti i lettori, e benvenuti a questa primadi giornata dai campi delladi: c’è Jannikpronto a scendere in campo con l’americano Tommy. Il tabellone – La giornata di ieri Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenutidel match di primo turno del Masters 1000 ditra Jannike l’americano Tommy. Si gioca all’interno dell’Estadio Manolo Santana, ...

sportli26181512 : Madrid Open, i risultati degli italiani: Sinner-Paul in diretta live: Seconda giornata del Masters 1000 di Madrid.… - infoitsport : LIVE - Sinner-Paul, primo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sinner-Paul ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo e affronta l’americano n.35 del mondo -… - infoitsport : LIVE Sinner-Paul, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l'azzurro torna in campo e affronta l'americano n.35 del mondo - zazoomblog : LIVE Sinner-Paul ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo e affronta l’americano n.35 del mondo -… -