LIVE MotoGP, Test Jerez 2022 in DIRETTA: miglior tempo per Zarco; Bastianini in top 10 con la nuova carena (Di lunedì 2 maggio 2022) 13.12 Il tempo registrato da Aleix Espargaro in appena 15 giri (1:37.774, settimo) fa ben sperare in casa Aprilia; notizia sicuramente meno positiva la caduta di Vinales in curva 7. 13.09 Honda e Aprilia sono i due team che al momento stanno Testando più novità: riguardo a quest'ultima, la vettura su cui stanno girando Aleix Espargaro e Maverick Vinales presenta un nuovo abbassatore posteriore a richiamo, una nuova configurazione airbox e alcune modifiche nell'elettronica. 13.06 Ed ecco i tempi completi con le relative posizioni attuali: 1pm local time and this is the state of play @polespargaro the hardest worker so far with 45 laps! #JerezTest

