La Lazio attacca Mourinho sugli episodi arbitrali (Di lunedì 2 maggio 2022) La Lazio risponde a Josè Mourinho, in seguito alle parole dell’allenatore della Roma sulla rete della vittoria realizzata da Francesco Acerbi nella sfida di campionato con lo Spezia. L’allenatore portoghese, al termine della partita con il Bologna ha commentato: «Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) Larisponde a Josè, in seguito alle parole dell’allenatore della Roma sulla rete della vittoria realizzata da Francesco Acerbi nella sfida di campionato con lo Spezia. L’allenatore portoghese, al termine della partita con il Bologna ha commentato: «Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi L'articolo

sportface2016 : +++#Mourinho attacca la #Lazio: 'Ieri una squadra, nel 2022, ha vinto con un gol in fuorigioco'+++ #RomaBologna #SpeziaLazio - Gazzetta_it : Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna - sportface2016 : #Roma, #Mourinho attacca la #Lazio e gli arbitri: 'Una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco, nel 2022' - cronacadiroma : #ASRoma - #Mourinho accende il #DerbyDellaCapitale con la #Lazio per l'#Europa #RomaBologna #SpeziaLazio #Acerbi - Fiorentinanews : #Mourinho attacca: 'La #Lazio ha vinto con un gol in fuorigioco'. Il Codacons chiede ripetizione della partita con… -