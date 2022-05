Incendio a Roma, le fiamme divorano uno stabile di Prima Porta: sei intossicati e 50 inquilini evacuati. I vigili del fuoco indagano sulle cause (Di lunedì 2 maggio 2022) Oltre 50 persone, tra le quali due famiglie con bambini (una anche con un disabile a carico), sono state evacuate nel panico generale da uno stabile del quartiere Romano Prima Porta. Per motivi che ora saranno gli ingegneri dei vigili del fuoco a dover accertare, verso sera dal seminterrato dello stabile di via Inverigo, si è sprigionato un rogo che, in pochi minuti ha rapidamente avvolto l’intera palazzina, fino a raggiungere l’ultimo piano. Rogo a Prima Porta: nonostante il panico per il forte fumo acre, l’evacuazione è proceduta al meglio. In sei ricoverati per lievi danni Il fumo denso ed acre, ha contribuito a creare forte panico ed apprensione. Fortunatamente, grazie anche ai rapidi soccorsi, l’evacuazione si è svolta al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) Oltre 50 persone, tra le quali due famiglie con bambini (una anche con un disabile a carico), sono state evacuate nel panico generale da unodel quartiereno. Per motivi che ora saranno gli ingegneri deidela dover accertare, verso sera dal seminterrato dellodi via Inverigo, si è sprigionato un rogo che, in pochi minuti ha rapidamente avvolto l’intera palazzina, fino a raggiungere l’ultimo piano. Rogo a: nonostante il panico per il forte fumo acre, l’evacuazione è proceduta al meglio. In sei ricoverati per lievi danni Il fumo denso ed acre, ha contribuito a creare forte panico ed apprensione. Fortunatamente, grazie anche ai rapidi soccorsi, l’evacuazione si è svolta al ...

