In Cina si potrà prendere il robotaxi con guida autonoma Nvidia Drive. Parte il servizio in un’area di Pechino (Di lunedì 2 maggio 2022) 60 chilometri quadrati che però comprendono 300.000 possibili clienti del nuovo servizio nato dalla collaborazione tra Baidu e Pony.ai. Tra le auto anche Lexus RX 450h con guida Nvidia Drive Orin. Per ora serve il supervisore a bordo.... Leggi su dday (Di lunedì 2 maggio 2022) 60 chilometri quadrati che però comprendono 300.000 possibili clienti del nuovonato dalla collaborazione tra Baidu e Pony.ai. Tra le auto anche Lexus RX 450h conOrin. Per ora serve il supervisore a bordo....

MarcoCH0 : @Interce78144140 Non sto sperando in un downgrade, ma inevitabilmente è lo scenario più probabile. Perché un fondo… - mirko_stra : @saldifran @jacopo_iacoboni La domanda è se la Cina da sola potrà assorbire l'intera offerta di gas dalla Russia. S… - andream23612623 : @BelpietroTweet Europea. È un rapporto di attrazione reciproca ma anche di timore nel venire feriti,almeno da parte… - andream23612623 : Europea. È un rapporto di attrazione reciproca ma anche di timore nel venire feriti,almeno da parte russa.E vero ch… - BK63805720 : Non soffra così...potrà appendersi sul collo un cartone con suo QRCODE stampato, così come fanno bimbi in CINA...an… -