Gasperini: 'Arbitri, quest'anno è stato un disastro. Così si perde credibilità' (Di lunedì 2 maggio 2022) un Gian Piero Gasperini amareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo l'1 - 1 con la Salernitana. Non tanto per il pari contro la squadra di Nicola - che allontana l'Atalanta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 maggio 2022) un Gian Pieroamareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo l'1 - 1 con la Salernitana. Non tanto per il pari contro la squadra di Nicola - che allontana l'Atalanta ...

