Festival di Sanremo, Amadeus rivela le date dell'edizione 2023: «E dal 12 maggio via ai candidati dei Giovani»

Il prossimo Festival di Sanremo comincerà martedì 7 febbraio per concludersi con la serata finale sabato 11 febbraio. È stato il direttore artistico Amadeus a ufficializzare le date dell'edizione 2023 della kermesse sanremese durante il Tg1 di oggi 2 maggio: «Da oggi si alza il sipario della 73ma edizione del Festival». Parte innanzitutto la competizione di Sanremo Giovani, con la pubblicazione del regolamento che fissa l'apertura delle candidature dal prossimo 12 maggio. Da quel giorno: «possono arrivare i brani dei ragazzi – ha detto Amadeus – c'è tempo fino al 12 ottobre». I vincitori di Sanremo Giovani saranno rivelati la sera del ...

