Capello: “Spalletti non può giustificarsi con la Champions, questo Napoli poteva vincere lo Scudetto” (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ex tecnico critica le parole di Luciano Spalletti nel post Napoli-Sassuolo Fabio Capello, ha commentato Napoli-Sassuolo e le parole di Spalletti al termine della gara … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ex tecnico critica le parole di Lucianonel post-Sassuolo Fabio, ha commentato-Sassuolo e le parole dial termine della gara … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

gippu1 : Luciano #Spalletti diventa il terzo allenatore della storia della serie A a raggiungere 70 punti con tre squadre di… - sscalcionapoli1 : Capello attacca Spalletti: “Inaccettabile la giustificazione del piazzamento Champions” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Spalletti non può giustificarsi con il piazzamento Champions' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Spalletti non può giustificarsi con il piazzamento Champions' htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Capello: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Spalletti non può giustificarsi con il piazzamento Champions' htt… -