Live Roma-Bologna | squadre in campo per il riscadamento

(Di domenica 1 maggio 2022)– Quartultimo turno di campionato per la, chiamata a prendere punti importanti nella corsa all’Europa. Dopo la vittoria della Lazio e la sconfitta della Fiorentina, Mourinho e i suoi giocatori sono chiamati a dare una risposta sul, senza farsi distrarre dall’imminente semifinale di ritorno di Conference League.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Perez, Zaniolo; Felix. A disp.: Boer, Fuzato, Smalling, Spinazzola, Karsdorp, Zalewski, Diawara, Bove, Pellegrini, Shomurodov, Abraham. All.: José Mourinho(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. A disp.: Bardi, Mbaye, Theate, De Silvestri, Binks, Viola, Aebischer, Svanberg, Vignato, Sansone, ...

Formazioni UFFICIALI- BolognaROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland - Niles, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Carles Perez, Zaniolo; Afena - Gyan. All. ... Roma - Bologna è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. A cavallo tra le due sfide contro il Leicester, la Roma scende in campo questa sera nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A. Allo 'Stadio Olimpico' i giallorossi ospitano ...