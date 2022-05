Gabriel Juve, la rivelazione: «Ecco perché hanno puntato lui» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le ultime sull’interesse bianconere per il difensore dell’Arsenal Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito nuovi dettagli sull’interesse della Juve per Gabriel, difensore dell’Arsenal. «La Juve ha chiesto informazioni all’Arsenal. Sta pensando al dopo Bonucci oltre che Chiellini. La volontà è quella di mettere giocatori di esperienza in grado di poter continuare a reggere la tradizione di difensori importanti c’è. Gabriel è stato pagato 2 anni fa circa 25 milioni. Valutazione attuale? Non so, le ha giocate tutte. Molto dipende da quale competizione giocherà l’Arsenal il prossimo anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le ultime sull’interesse bianconere per il difensore dell’Arsenal Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito nuovi dettagli sull’interesse dellaper, difensore dell’Arsenal. «Laha chiesto informazioni all’Arsenal. Sta pensando al dopo Bonucci oltre che Chiellini. La volontà è quella di mettere giocatori di esperienza in grado di poter continuare a reggere la tradizione di difensori importanti c’è.è stato pagato 2 anni fa circa 25 milioni. Valutazione attuale? Non so, le ha giocate tutte. Molto dipende da quale competizione giocherà l’Arsenal il prossimo anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Perché la #Juventus è su #Gabriel - gilnar76 : Gabriel Juve, rivelazione di Marchetti: «Lo vuole per questo motivo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Gabriel Juve, rivelazione di Marchetti: «Lo vuole per questo motivo» - - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: Di Marzio: 'Per la difesa della Juve spunta il nome di Gabriel dell'Arsenal' ? - infoitsport : Gabriel Juve, nuovo nome per la difesa: Cherubini lo ha messo nel mirino -