Massacro Bucha | Nyt smentisce Russia | corpi in strada già 11 marzo

(Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Molti dei civili trovati morti nelle strade di Bucha sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo della cittadina ucraina. Lo rileva il New York Times che pubblica in esclusiva alcune immagini satellitari del piccolo centro alle porte di Kiev che mostrano la presenza dei corpi in strada già dall'11 marzo, smentendo così la versione della Russia secondo cui si tratta di una messa in scena orchestrata dagli Usa e da Kiev. Il ministero della Difesa russo ha suggerito che l'Ucraina avesse deposto i corpi in strada dopo il 30 marzo, dopo che "tutte le unità russe si erano completamente ritirate da Bucha". Tuttavia, secondo quanto scrive il Nyt l'analisi delle immagini satellitari di Maxar ...

